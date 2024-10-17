ЦБ допускает возможность привлечения частного капитала в НСПК в будущем

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России допускает привлечение частного капитала в Национальную систему платежных карт (НСПК) в будущем, но выступает против ее монополизации в частных руках, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина .

"В перспективе возможно привлечение частного капитала в НСПК. Но что важно с точки зрения НСПК, это структура, это организация, которая обеспечивает развитие национальной финансовой инфраструктуры равноудаленно ото всех, которая позволяет всем участникам финансового рынка на равных пользоваться ее услугами. Поэтому даже если будет привлекаться частный капитал, очень важно, чтобы эта структура не оказалась монополизирована в частных руках", - сказала Набиуллина.

"На мой взгляд, этот вопрос сейчас не такой актуальный и мы можем вернуться к нему позже", - добавила она.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.