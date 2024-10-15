Чистая прибыль "Трансфин-М" по РСБУ упала за 9 месяцев в 1,7 раза

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль лизинговой компании ПАО "Трансфин-М" по РСБУ упала в январе-сентябре 2024 года в 1,7 раза, до 11,8 млрд рублей с 20,1 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности общества.

Выручка "Трансфин-М" сократилась за отчетный период на 5,7%, до 9,8 млрд рублей, себестоимость продаж составила 2,5 млрд рублей (-16,1% к январю-сентябрю 2023 года), валовая прибыль - 7,25 млрд рублей (-1,4%), прибыль от продаж - почти 7 млрд рублей (-0,7%).

Доходы от участия в других организациях уменьшились за 9 месяцев текущего года в 1,8 раза и составили 9,7 млрд рублей.

"Трансфин-М" оказывает услуги финансового и операционного лизинга железнодорожного подвижного состава, спецтехники для горнодобывающей отрасли.

Конечным бенефициаром "Трансфин-М" до февраля 2024 года был Алексей Тайчер. В феврале "Трансфин-М" сообщила, что Тайчер продал 100% компании. Так, 70%-я доля в АО "ТФМ-Гарант", владеющем 100% акций "Трансфин-М", перешла во владение ООО УК "Аурум Инвестмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвестсервис" (Москва), а 30% - к ООО "ТЕТИС Кэпитал" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Талер" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (Москва).