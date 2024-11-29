Чистая прибыль лизинговой "ТрансФин-М" по МСФО выросла за 9 месяцев на 20%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2024 года чистая прибыль лизинговой компании ПАО "ТрансФин-М" по МСФО выросла на 20% в годовом исчислении, до 19,3 млрд рублей, сказано в отчетности компании.

Выручка по договорам с покупателями увеличилась за 9 месяцев на 11,5%, до 66,8 млрд рублей, в том числе выручка за ж/д перевозки - услуги по оперированию составила 41,8 млрд рублей, доходы от операционной аренды - 15,3 млрд рублей, выручка от эксплуатации комплекса услуг горнотранспортного оборудования - 9,6 млрд рублей.

Прибыль компании от операционной деятельности возросла за отчетный период на 32,8% и составила 32,1 млрд рублей.

В отчете сообщается, что 18 сентября компания приобрела 50% акций АО "ТФМ-Транссервис" в дополнение к 50% акций, имевшимся на балансе, стоимость покупки составила 3,5 млн рублей.

В октябре компания привлекла кредит объемом 728 млн рублей сроком до 26 августа 2029 года по ставке КС ЦБ РФ +2% годовых.

"Трансфин-М" оказывает услуги финансового и операционного лизинга железнодорожного подвижного состава, спецтехники для горнодобывающей отрасли.

Конечным бенефициаром "Трансфин-М" до февраля 2024 года был Алексей Тайчер. В феврале "Трансфин-М" сообщила, что Тайчер продал 100% компании. Так, 70%-я доля в АО "ТФМ-Гарант", владеющем 100% акций "Трансфин-М", перешла во владение ООО УК "Аурум Инвестмент" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Инвестсервис" (Москва), а 30% - к ООО "ТЕТИС Кэпитал" Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "Талер" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (Москва).