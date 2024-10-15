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"Газпром энергохолдинг" заключил договор управления акциями ТГК-2

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" сообщило о получении косвенного контроля над ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ПАО "ТГК-2").

По сообщению ПАО, "внучка" головной компании и дочернее общество ООО "Газпром энергохолдинг" – ПАО "Центрэнергохолдинг" – осуществляет доверительное управление акциями, составляющими 83,42%.

Как следует из существенного факта "Газпрома", заключение договора доверительного управления имуществом произошло 10 октября.

Ранее сообщалось, что первоначально договор заключен до 30 июня 2025 года и не предусматривает вознаграждения и компенсации понесенных расходов управляющему. Также до конца апреля 2025 года ГЭХ должен представить план финансового оздоровления ПАО "ТГК-2" и предложения правительству о дальнейших способах распоряжения акциями.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля принял решение об обращении в доход РФ акций ТГК-2. В частности, более 9,5% акций, принадлежащих компании "Корес", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

ТГК-2 включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч.

Газпром Газпром энергохолдинг ТГК-2
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