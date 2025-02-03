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"Газпром" хочет продавать на рынке избыточную электроэнергию с электростанций

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ученые "Газпрома" подготовили проект реализации на рынке избыточной электроэнергии с генерации для собственных нужд.

ООО "НИИгазэкономика" сообщает что в 2024 году работа, подготовленная этим институтом совместно с ООО "Газпром трансгаз Югорск" и головной компанией ПАО "Газпром", "Повышение эффективности работы электростанций собственных нужд производственных объектов ПАО "Газпром" методом монетизации свободных генерирующих мощностей" стала лауреатом корпоративной премии в области науки и техники.

Представленная методология риск-ориентированного тарифообразования с учетом системы ценовых диапазонов открывает возможности для повышения эффективности эксплуатации действующих электростанций собственных нужд путем реализации свободной мощности сторонним потребителям. По теме работы был реализован пилотный проект и получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, сообщает "НИИгазэкономика".

Также НИИ отмечает, что еще одна работа, подготовленная при участии института, была удостоена премии. Это "цифровой двойник" геолого-технологической модели: продуктивные пласты - скважины - газосборная сеть - пункт переключающей арматуры Южно-Русского месторождения".

Газпром НИИгазэкономика
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