Союз автостраховщиков допустил подорожание ОСАГО в 2025 году на 7-10%

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость полиса ОСАГО с начала 2025 года может увеличиться на 7-10% из-за проявившегося эффекта роста цен на автозапчасти, который наблюдается с июля этого года. Такой прогноз представил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев журналистам в кулуарах форума Finopolis 2024.

При этом он уточнил, что "в течение 2024 года, в принципе, средняя стоимость полиса ОСАГО не изменялась, и можно сказать, что такое увеличение средней стоимости полиса ОСАГО укладывается в инфляционные показатели за период этого года".

Уфимцев отметил, что повышение стоимости автозапчастей, которые используются для ремонта автомобилей, было заметно с середины этого года, однако эти меняющиеся значения не нашли полного отражения в справочниках восстановительного ремонта РСА, которые начали действовать с 19 сентября этого года.

Вместе с тем, по словам Уфимцева, "эти процессы увеличения стоимости автозапчастей точно найдут отражение в справочниках стоимости восстановительного ремонта, которые используются для расчета выплат в ОСАГО - в справочниках, которые обновятся с 19 декабря этого года".

Президент РСА отметил, что по отдельным маркам автомобилей цены на автозапчасти увеличились на 30-40%, в то же время по российским "Ладам" рост цен на автозапчасти проявился не так заметно. Средняя стоимость автозапчастей в декабрьских справочниках РСА, согласно прогнозу Уфимцева, может увеличиться на 10-15%.

Еще одной тенденцией, которая наблюдается в последнее время, Уфимцев назвал увеличение количества ходовых автозапчастей, используемых в ремонте, произведенных на территории РФ.

По словам Уфимцева, в автокаско российских автовладельцев также ожидается повышение цен, однако основные факторы влияния будут другими. В частности, на цены самих автомобилей будет влиять новый порядок по утильсбору на транспорте.

Представители автодилеров сообщают о росте цен на новые машины, в среднем повышение цен может составить 10-20%: по мнению главы РСА, соответственно, на ту же величину может повыситься средняя стоимость полисов автокаско, поскольку она рассчитывается от стоимости самого автомобиля.

Уфимцев добавил, что одновременно на рынок автострахования влияют такие факторы как изменение маршрутов поставок автомобилей и изменение курса валют. В целом, полагает Уфимцев, в 2025 году следует ожидать "не только увеличения стоимости ввозимых в РФ автомобилей, но и сокращения их количества".

Постановление правительства РФ, утвердившее индексацию утилизационного сбора на автотехнику в среднем на 70-85%, вступило в силу с 1 октября 2024 года. Кроме того, была введена долгосрочная шкала индексации утильсбора в пределах 10-20% с 1 января каждого последующего года в течение следующих 5 лет.

Изменения, вступающие в силу с октября, не затрагивают льготные коэффициенты, действующие для физических лиц, самостоятельно ввозящих в РФ автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования.

Утилизационный сбор - введенный в 2012 году платеж, который единоразово уплачивается на каждый локально произведенный в РФ и каждый ввезенный в страну автомобиль. Размер платы определяется исходя из базовой ставки, умноженной на повышающий коэффициент, который зависит от вида транспорта, его массы, возраста и объема двигателя. Все автопроизводители, имевшие производство в РФ и подписанный с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), до 2019 года получали от государства промсубсидии, которые фактически являлись компенсацией уплаченного ими утильсбора. Такой порядок продолжает действовать и сейчас, но с 2020 года компенсация сбора стала частично, а с 2022 года - полностью "привязана" к уровню локализации продукции, который оценивается в баллах согласно правительственному постановлению №719.