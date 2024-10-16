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Что произошло за день: среда, 16 октября

"Мирный план" Зеленского, первое чтение законопроекта о наказании за фиктивную регистрацию иностранцев, ожидаемое подорожание ОСАГО

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Зеленский представил в среду "мирный план" . Он "состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений", сообщил президент Украины. По его словам, "пункт первый - геополитический, пункты второй и третий - военные, пункт четвертый - экономический, пункт пятый посвящен безопасности". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал план эфемерным.

- Военные РФ заявили о взятии под контроль Невского в ЛНР и Красного Яра в ДНР. На курском направлении за сутки отражены девять контратак ВСУ.

- Дума приняла в I чтении проект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции. За фиктивную регистрацию иностранных граждан будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

- ВТБ пока не принял решение по дивидендам за 2024 год, окончательно определится не раньше следующего года, заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

- Союз автостраховщиков допустил подорожание ОСАГО в 2025 году на 7-10% из-за проявившегося эффекта роста цен на автозапчасти.

- Немец Томас Тухель занял пост главного тренера сборной Англии, он приступит к работе в январе.

- Александр Овечкин довел до 700 число голевых передач в НХЛ.

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