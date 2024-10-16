Контейнерооборот терминалов "Глобал Портс" в III квартале вырос на 14,7%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов "Глобал Портс" (входит в группу компаний "Дело") в третьем квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7%, до 286 тыс. TEU, сообщила компания.

По итогам девяти месяцев 2024 года контейнерооборот был равен 853 тыс. TEU, что на 32,7% больше, чем в январе-сентябре 2023 года.

"Терминалы на Балтике активно наращивают обработку грузов как по экспортному, так и по импортному направлению, кратно растет объем каботажных перевозок. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании на Балтике по итогам 9 месяцев составил 482 тыс. TEU, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контейнерооборот терминала "Глобал Портс" на Дальнем Востоке в III квартале на 20% превысил показатель II квартала, а в сентябре объем перевалки был сопоставим со среднемесячными значениями конца 2023 года - начала 2024 года.

Согласно сообщению "Глобал Портс", в III квартале 2024 года объем российского рынка морской контейнерной перевалки вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,292 млн TEU. По итогам 9 месяцев контейнерооборот увеличился на 12,5%, до 3,924 млн TEU, что сопоставимо с уровнем рекордного 2021 года.

Перевалка неконтейнерных грузов "Глобал Портс" в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,1%, до 5 млн тонн.

"Глобал Портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, а также морским контейнерным терминалом на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке.