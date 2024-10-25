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Контейнерооборот в российских портах за 9 месяцев вырос на 11,9%, до 4,1 млн TEU

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Контейнерооборот морских портов России в январе-сентябре 2024 года составил 4,103 млн TEU, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентр-ТЭК".

В экспортном направлении было перегружено 1,434 млн TEU (+13,2%), в импортном - 1,715 млн TEU (+13,3%), в каботаже - 928,4 тысячи TEU (+16,9%). Перегрузка транзитных контейнеров сократилась на 71,8%, до 25,6 тысячи TEU.

Доля перевалки контейнеров в экспортном направлении составила 35%, в импортном - 41,8%, в каботаже - 22,6%, в транзитном направлении - 0,6%.

Количество груженых контейнеров выросло на 12,3%, до 3,051 млн TEU, порожних - на 10,9%, до 1,052 млн TEU.

В Дальневосточном бассейне морские порты перегрузили 1,971 млн TEU (+1,3%), в Балтийском - 1,199 млн TEU (+41,8%), в Азово-Черноморском - 785,3 тысячи TEU (+5,2%), в Арктическом - 141 тысячу TEU (+18,8%), в Каспийском - 6 тысяч TEU (-27,5%).

Основной объем перевалки контейнеров в отчетном периоде осуществлялся в портах Владивосток (1,207 млн TEU; доля - 29,4%), Санкт-Петербург (1,012 млн TEU; 24,7%), Новороссийск (785,1 тысячи TEU; 19,1%).

Владивосток Новороссийск Санкт-Петербург
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