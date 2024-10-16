General Motors инвестирует $625 млн в добычу лития

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors создаст совместное предприятие с канадской горнодобывающей компанией Lithium Americas Corp. и инвестирует в него $625 млн.

Как говорится в совместном пресс-релизе, СП будет нацелено на добычу карбоната лития на проекте Thacker Pass в штате Невада. GM получит 38%-ную долю в этом проекте. Литий является ключевым компонентом в производстве аккумуляторов для электромобилей.

В феврале прошлого года GM уже инвестировала $320 млн в Lithium Americas, купив около 15 млн акций компании.

Акции Lithium Americas подскочили на 15% в ходе торгов в среду. Цена бумаг GM растет на 2,1%.