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General Motors в III кв. увеличила выручку на 10,5%, улучшил годовые прогнозы

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors в третьем квартале немного сократил чистую прибыль, однако увеличил выручку сильнее ожиданий рынка и улучшил годовые прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,056 млрд по сравнению с $3,064 млрд, полученными за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,68 с $2,20.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,96 на акцию.

Выручка выросла на 10,5%, до $48,76 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль автопроизводителя на уровне $2,38 на акцию при выручке в $44,67 млрд.

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После публикации сильной квартальной отчетности компания улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий год до $10-10,50 на акцию с $9,50-10,50 на акцию, прогноз свободного денежного потока в автомобильном бизнесе - до $22-24 млрд с $19,2-22,2 млрд.

Продажи автомобилей GM в минувшем квартале сократились до 1,48 млн по сравнению с 1,62 млн в июле-сентябре 2023 года. В Северной Америке продажи опустились до 790 тыс. с 796 тыс. машин. Реализация автомобилей в AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) снизилась до 576 тыс. с 701 тыс., в Южной Америке - до 110 тыс. со 120 тыс.

Совет директоров утвердил размер дивидендов компании на уровне 12 центов на акцию против 9 центов на акцию годом ранее. Выплаты пройдут 19 декабря, закрытие реестра акционеров - 6 декабря, сообщается в пресс-релизе.

Котировки акций GM растут на 1,9% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость автопроизводителя с начала года подскочила на 36% (до $55 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 22,7%.

General Motors
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