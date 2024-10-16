Предприятия в РФ отметили ужесточение условий кредитования в октябре

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Предприятия считают, что ужесточение условий кредитования в октябре продолжилось, оценки обновили минимум с мая 2022 года, следует из мониторинга предприятий, проведенного Банком России.

В октябре текущего года за кредитами обращались 35,0% опрошенных предприятий после 33,2% в сентябре.

Компании отмечали повышение процентных ставок, прежде всего по действующим кредитам с плавающей ставкой. Сельскохозяйственные предприятия сообщали о снижении доступности льготных кредитов из-за исчерпания лимитов в регионах по ряду программ льготного кредитования.