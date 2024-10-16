Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Годовая инфляция замедлилась до 8,47%

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В России инфляция с 8 по 14 октября составила 0,12% после 0,14% с 1 по 7 октября, 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 14 октября составил 0,26%, с начала года к 14 октября - 6,06%.

В сентябре инфляция составила 0,48% (экономисты ожидали 0,42%), а годовая инфляция в сентябре замедлилась до 8,63% с 9,05% на конец августа.

Из недельных данных за 14 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 14 октября годовая инфляция в стране замедлилась до 8,47% с 8,53% на 7 октября (оценка на 7 октября уточнена с 8,60% после публикации Росстатом месячных данных за сентябрь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,51% с 8,58% на 7 октября (оценка на 7 октября также уточнена с 7,52%), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 8 по 14 октября снизились на 0,2% (на неделе с 1 по 7 октября уменьшились на 1,2%), в том числе морковь подешевела на 1,9%, яблоки - на 1,4%, свекла - на 1,2%, капуста - на 1,0%, помидоры - на 0,6%. Одновременно выросли цены на картофель и бананы - на 1,3%, огурцы и лук - на 0,2%.

За период с 8 по 14 октября существенно выше стали цены на масло сливочное - на 1,4%, творог - на 1,0%, сметану - на 0,9%, молоко пастеризованное - на 0,8%, сыр - на 0,7%, макаронные изделия - на 0,6%.

При этом снизились цены на мясо кур - на 0,2%, баранину - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились за неделю на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 8 по 14 октября снизилась на 2,5% (с 1 по 7 октября она выросла на 1,7%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 14 октября на уровне 8,51%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 8 по 14 октября 2024 года потребительская инфляция замедлилась до 0,12%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,24% (после роста на 0,14% неделей ранее): продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию (на 0,25%), на остальные продукты питания рост цен составил 0,28% (после 0,24% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,09% (с 0,15% неделей ранее): продолжилось удешевление электро- и бытовых приборов, замедлился рост цен на легковые автомобили, медикаменты и бензин. В секторе услуг цены снизились на 0,14% (после роста на 0,13% неделей ранее) при сохранении удешевления услуг санаториев (на 0,32%)", - говорится в материале министерства.

Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году - до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября). При этом консенсус-прогноз на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).

ЦБ в среду публиковал свой опрос аналитиков (опрос проводился чуть позже после выхода статистики за сентябрь - с 11 по 15 октября) - согласно этому опросу консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2024 год вырос до 7,7% (с 7,3% в сентябре), на 2025 год вырос до 5,3% (с 4,8%).

При этом Банк России в своем комментарии в среду отметил, что по-прежнему прогнозирует снижение инфляции в РФ до 4-4,5% в 2025 году.

ЦБ в среду также опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре - они выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре.

Рост инфляционных ожиданий шагом почти в 1 процентный пункт за месяц может добавить сторонников версии повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 21% с нынешних 19%. Такой прогноз на заседание совета директоров Банка России 25 октября, в частности, дают аналитики SberCIB. В ВТБ также видят пиковое значение ставки в 21%, сообщил в среду глава банка Андрей Костин.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз.