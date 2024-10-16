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Цены на бензин в РФ с 8 по 14 октября выросли на 0,09%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,09% после повышения по 0,14% в три предыдущие недели, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 14 октября поднялись на 8,0% (общая инфляция за этот период составила 6,06%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 14 октября составляла 58,87 руб. (на 7 октября - 58,81 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 53,61 руб. (53,57 руб.), АИ-95 - 58,88 руб. (58,86 руб.), АИ-98 - 79,59 руб. (79,29 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ увеличились на 0,09% после повышения на 0,08% с 1 по 7 октября и на 0,04% с 24 по 30 сентября. Средняя цена ДТ в стране на 14 октября составила 67,09 руб. за литр (на 7 октября - 67,03 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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