Рост цен на бензин в РФ с 15 по 21 октября ускорился до 0,17%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,17% после повышения на 0,09% с 8 по 14 октября и по 0,14% в три предыдущие недели, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 21 октября поднялись на 8,2% (общая инфляция за этот период составила 6,27%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 21 октября составляла 58,97 руб. (на 14 октября - 58,87 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 53,67 руб. (53,61 руб.), АИ-95 - 58,95 руб. (58,88 руб.), АИ-98 - 79,98 руб. (79,59 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ увеличились на 0,19% после повышения на 0,09% с 8 по 14 октября, на 0,08% с 1 по 7 октября и на 0,04% с 24 по 30 сентября. Средняя цена ДТ в стране на 21 октября составила 67,21 руб. за литр (на 14 октября - 67,09 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).