Цены производителей продовольствия РФ в сентябре выросли на 1,4%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в сентябре этого года по сравнению с августом повысили цены на 1,4%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста ускорились. В августе по сравнению с июлем цены выросли на 0,7%. В июле по сравнению с июнем они увеличились на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 1,2%. В апреле по сравнению с мартом было отмечено снижение на 0,3%, в марте по сравнению с февралем - рост на 0,5%, в феврале по сравнению с январем - на 0,8%. В январе по сравнению с декабрем 2023 года было зафиксировано снижение на 0,2%.

С начала года цены повысились на 5,6%, в годовом выражении - на 8,1%.

Росстат также сообщил, что в сентябре по сравнению с августом производители напитков повысили цены на 0,4% (в августе по сравнению с июлем - на 0,7%). С начала года рост составил 7,3%, по сравнению с сентябрем 2023 года - 10,3%.

В 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.