Цены промпроизводителей за 9 месяцев выросли на 7%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В России цены производителей промышленных товаров в сентябре 2024 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% после повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале октября аналитики ожидали рост цен производителей в сентябре на 0,7%.

За январь-сентябрь 2024 года цены производителей выросли на 7%.

В годовом выражении рост цен промпроизводителей в сентябре равнялся 5,6% (потребительская инфляция в сентябре составила 8,63% в годовом сравнении).

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей снизились на 1,3% по сравнению с августом.

В обрабатывающих отраслях цены производителей в сентябре выросли на 1,3% относительно предыдущего месяца.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены повысились на 0,4%.

В 2023 году цены промпроизводителей выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).