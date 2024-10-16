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ЦБ сообщил о проблемах с внешними расчетами у компаний в регионах

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские компании продолжают сталкиваться с трудностями в проведении внешних расчетов: эту проблему выделили в ответах на вопросы анкет Банка России предприятия целого ряда макрорегионов. Об этом говорится в обзоре ЦБ по региональной экономике.

При подготовке обзора были опрошены 13,3 тысячи предприятий. Сложности с расчетами они упоминали чаще всего наряду с дефицитом трудовых ресурсов и логистическими ограничениями.

"Участники рынка сообщают о сохраняющихся трудностях с замещением отдельных импортных компонентов малотоннажной химии, удлинении сроков поставок сырья и проблемах с трансграничными платежами", - отмечает ГУ ЦБ по ЦФО. "Деревообработчики, наряду с другими отраслями, продолжают отмечать проблемы с международными расчетами", - говорится в комментариях управления.

В СЗФО деревообработка сталкивается с аналогичными трудностями. "По сообщению представителей отрасли, сохранялись сложности с логистикой и расчетами", - сказано в обзоре ГУ по Северо-Западу. Причиной уменьшения перевалки грузов в контейнерах через порт Санкт-Петербурга также могло стать "сохранение сложностей в расчетах с зарубежными контрагентами", отмечается в документе.

Производители оборудования и электроники уральского макрорегиона, фиксируя устойчивый положительный тренд в динамике выпуска на фоне роста спроса и формирования портфеля долгосрочных контрактов, сообщают "о проблемах в расчетах, задержках в поставках, а также об острой нехватке квалифицированного персонала и росте издержек на оплату труда", говорится в докладе.

Крупный производитель полимеров из Сибири (конкретные названия предприятий ЦБ в таких обзорах никогда не приводит) отчитался о снижении производства и сообщил, что оно "во многом связано с проблемами в расчетах по экспортно-импортным операциям".

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