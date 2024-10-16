Загрузка портов Приморья остается высокой из-за дисбаланса контейнеропотоков

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Загруженность портовых и складских терминалов Приморского края в условиях дисбаланса экспортно-импортных контейнерных грузопотоков остается высокой, говорится в обзоре Банка России по региональной экономике.

"Контейнерный импорт третий месяц подряд превышал экспорт более чем в два раза, что усилило нехватку фитинговых платформ. Объемы импорта на четверть превышали возможности его вывоза из портов", - говорится в обзоре.

ЦБ добавляет, что ожидание судов на рейде к сентябрю увеличилось более чем в два раза по сравнению с январем-маем. Продолжилась переориентация поставок с морского на автомобильный транспорт. Отдельные предприятия в августе-сентябре отмечали значительное увеличение сроков отправки грузов по железной дороге в западные регионы страны и наличие ограничений на перевозку по некоторым маршрутам.

Отмечается, что в августе грузооборот дальневосточных портов (с сезонной корректировкой) вырос к июлю за счет восстановления отправок сжиженного газа после завершения ремонта на одном из нефтегазовых проектов. Однако объемы перевалки остались ниже среднего уровня II квартала вследствие сокращения поставок угля в страны Азии из-за слабого спроса.