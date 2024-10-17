Экспорт Японии в сентябре упал впервые за 10 месяцев

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в сентябре уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны.

Снижение было зафиксировано впервые за десять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт вырос на 5,5%.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 2,1%.

Средний прогноз экспертов предполагал подъем на 3,2% после роста на 2,3% в августе.