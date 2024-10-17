Поиск

Экспорт Японии в сентябре упал впервые за 10 месяцев

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в сентябре уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны.

Снижение было зафиксировано впервые за десять месяцев. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт вырос на 5,5%.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 2,1%.

Средний прогноз экспертов предполагал подъем на 3,2% после роста на 2,3% в августе.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

"Озон Фармацевтика" провела IPO по верхней границе диапазона - 35 руб. за акцию

Рынок акций США вырос, Dow Jones установил новый рекорд

Курс биткойна обновил максимум с июля

Курс биткойна обновил максимум с июля

В ЦБ заявили, что ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 выросла до 19,78%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Недельная инфляция в России с 8 по 14 октября составила 0,12%

Amazon представил первый Kindle с цветным экраном

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Аналитики повысили прогнозы по ставке Банка России и инфляции

Въездной турпоток в Россию летом 2024 года вырос в 1,5 раза

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });