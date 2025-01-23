Экспорт Японии в декабре вырос сильнее прогноза и достиг рекорда

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно декабря 2023 года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,3%, сообщает Trading Economics. В ноябре экспорт вырос на 3,8%.

Поставки за рубеж производственного оборудования выросли на 3,7%, химической продукции - на 6,3%, промышленных товаров - на 0,3%, черных металлов - на 0,3%. При этом экспорт транспортного оборудования сократился на 7,6%, в том числе автомобилей - на 5,2%.

Экспорт в Россию повысился на 10,3%, в Индию - на 5,5%, в Германию - на 5,8%, в страны АСЕАН - на 7,6%, в государства Европейского союза - на 0,5%. Между тем поставки в Китай уменьшились на 3%, в США - на 2,1%, в Австралию - на 11,9%.

Импорт в декабре повысился на 1,8% (до максимальных за пять месяцев 9,78 трлн иен) после падения на 3,8% в ноябре. Эксперты прогнозировали подъем на 2,6%.

Закупки минерального топлива сократились на 8,4%, в том числе СПГ - на 8,3%. При этом импорт одежды вырос на 9%, компьютеров - на 25,7%, цветных металлов - на 28,2%.

Поставки в Японию из Китая повысились на 5,7%, из Южной Кореи - на 5,7%, из Индии - на 56,6%, из США - на 1,4%, из ЕС - на 7,6%, из АСЕАН - на 5,8%. При этом импорт из РФ упал на 32,8%, из Австралии - на 10,7%.

Внешнеторговый профицит Японии в декабре составил 130,94 млрд иен по сравнению с 32,35 млрд иен в том же месяце годом ранее и дефицитом в размере 110,3 млрд иен в ноябре. Положительное сальдо было зафиксировано впервые за полгода (с июня).

По итогам всего 2024 года дефицит внешней торговли составил 5,333 трлн иен, что значительно меньше отрицательного сальдо годом ранее (9,522 трлн иен).