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"Соллерс" будет выпускать на бывшей площадке Isuzu новые модели среднетоннажников Sollers TR

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" сообщила о старте предзаказов на новое семейство среднетоннажников Sollers TR, которые будут выпускаться на площадке ООО "Соллерс Комтранс" (ранее - АО "Исузу Рус") в Ульяновске.

Бескапотные автомобили Sollers TR полной массой от 3,5 тонны до 18 тонн имеют широкий спектр конфигураций по длине шасси и типам надстроек. Гамма включает пять моделей: TR35 полной массой 3,5 тонны, TR50 полной массой 5 тонн, TR80 полной массой 8 тонн, TR120 полной массой 12 тонн и TR180 полной массой 18 тонн.

"Над проектом среднетоннажных грузовиков Sollers наша команда работает уже более полутора лет. Мы провели полный цикл ресурсных испытаний наших новых автомобилей, результаты которых подтвердили готовность грузовиков к эксплуатации в тяжелых условиях и их высокую надежность", - цитирует пресс-служба "Соллерса" директора по маркетингу Марата Шарапова.

Гарантия на грузовые автомобили Sollers составляет четыре года или 250 тыс. км, включая два года заводской гарантии и два года сервисной поддержки от дилера.

Автомобили Sollers TR дополнят модельный ряд коммерческой техники Sollers, который уже включает малотоннажные развозные грузовики Sollers Argo, среднетоннажные Sollers Atlant и пикапы Sollers ST6, выпускаемые на базе технологий китайского JAC, а также автобусы: туристические Sollers SA9 и междугородние Sollers SA6, локализованные на технологической базе китайского Ankai.

Как сообщалось, продажи группы "Соллерс" на российском рынке в январе-сентябре 2024 года выросли на 18%, почти до 36 тыс. автомобилей. В том числе машин бренда Sollers было реализовано 9,9 тыс. шт., что вдвое превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Соллерс Sollers ООО "Соллерс Комтранс"
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