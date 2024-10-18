"Соллерс" расширит модельный ряд фургоном и минивэном в 2024-2025 гг.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" в ближайшее время расширит модельный ряд собственного бренда Sollers коммерческим фургоном M3 и минивэном RF8, которые будет выпускать на технологической базе концерна JAC, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы компании.

Старт сборки фургона намечен на конец этого года, минивэна - на следующий год.

Sollers M3 (аналог китайской модели JAC M3) - цельнометаллический фургон полной массой 2,5 т. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым двигателем с турбиной мощностью 150 л.с., пятиступенчатой механической коробкой передач и приводом на заднюю ось. Размер грузового отсека фургона составляет около 5 куб. м.

Базой для минивэна Sollers RF8 будет JAC Refine RF8 - наиболее оснащенная и самая дорогая в соответствующей линейке модель бренда. В России, как следует из материалов "Соллерса", на которые ссылается газета, будет выпускаться самая простая модификация RF8. Машина будет оснащаться бензиновым двигателем объемом 2 л мощностью 224 л.с. и автоматической коробкой передач. Машина длиной 5,2 м и шириной 1,98 м вмещает семь человек на трех рядах кресел.

"Взаимодействие с партнером будет осуществляться на основании лицензионного соглашения, которое позволяет "Соллерсу" вносить изменения в конструкцию автомобилей и адаптировать их под российских потребителей, закрепляя все права на разработки в России, а также осуществлять локализацию всех компонентов", - сказал изданию представитель пресс-службы автопроизводителя.

"Соллерс" выпускает коммерческую технику китайского JAC под собственной маркой Sollers с конца 2022 года. На бывшем заводе Ford в Елабуге компания производит микроавтобус Sollers Atlant (JAC Sunray), там же изначально выпускался фургон Sollers Argo (JAC N25/N35), производство которого было перенесено на новую площадку "Соллерс карго" в Ульяновске, где сейчас также налаживают производство пикапов Sollers ST6 и ST8 (JAC T6 и T8). Кроме того, на бывшей площадке Isuzu в Ульяновске (теперь - "Соллерс комтранс") будет вестись сборка из машинокомплектов средне- и крупнотоннажных грузовиков семейства Sollers TR, о старте предзаказов на которые компания объявила накануне. В начале сентября "Соллерс" запустил производство туристического автобуса Sollers SA9 и междугородного Sollers SA6 на своем заводе "Автомобильные индустриальные технологии" (бывший "Мазда Соллерс") во Владивостоке. Донором для них выступает продукция китайской Anhui Ankai Automobile - подразделение JAC.

По мнению исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, коммерческий фургон и минивэн "Соллерса" будут востребованы на рынке, даже несмотря на относительно скромные объемы продаж в этих рыночных сегментах. Последние машины европейских, японских и корейских брендов из официальных поставок разошлись по покупателям на рубеже 2021-2022 годов, после этого официально в сегменте минивэнов были представлены лишь китайские Voyah (бренд Dong Feng) и GAC.