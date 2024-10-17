Инфляция в еврозоне в сентябре замедлилась до минимума с апреля 2021 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,7% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августовскими 2,2% и стала минимальной с апреля 2021 года.

Предварительно было объявлено о повышении цен в сентябре на 1,8%, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не предполагали пересмотра.

Новость дополняется