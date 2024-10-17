Поиск

Европейский центральный банк ожидаемо снизил процентные ставки на 25 б.п.

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, ставка по депозитам теперь составляет 3,25%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,4%, ставка по маржинальным кредитам - 3,65%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Поступающая информация об инфляции показывает, что дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями", - говорится в сообщении Центробанка.

Решение снизить ставки также было принято с учетом негативных данных о деловой активности в еврозоне.

Как стало известно в четверг, потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августовскими 2,2% и стала минимальной с апреля 2021 года.

При этом руководство ЦБ полагает, что темпы роста потребительских цен ускорятся в ближайшие месяцы, а затем опустятся до целевого уровня 2% в течение следующего года.

"Управляющий совет ЕЦБ твердо намерен добиться своевременного замедления инфляции до среднесрочной цели в 2%. Мы будем удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели", - говорится в сообщении Центробанка.

Руководство ЕЦБ отметило, что продолжит следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно и что у них нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

Регулятор указал на ослабление давления в сфере затрат на рабочую силу, но отметил, что зарплаты в еврозоне все еще растут повышенными темпами. Финансовые условия в валютном блоке остаются ограничительными.

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции", - отмечается в пресс-релизе.

Регулятор подтвердил намерение сокращать свой портфель бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы выкупа активов (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. ЕЦБ планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Тем временем портфель бумаг, приобретенных в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты в рамках своего мандата для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Пара евро/доллар по данным на 15:34 по московскому времени торгуется на уровне $1,0847 по сравнению с $1,0862 на закрытие предыдущей сессии, евро теряет около 0,15%. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 растет на 0,75%.

ЕЦБ Европейский центральный банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пакет поправок в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" принят в I чтении

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Банк России хочет ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам

Проект о возможном увеличении расходов бюджета-24 на 1,5 трлн рублей прошел I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });