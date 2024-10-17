Европейский центральный банк ожидаемо снизил процентные ставки на 25 б.п.

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, ставка по депозитам теперь составляет 3,25%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,4%, ставка по маржинальным кредитам - 3,65%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Поступающая информация об инфляции показывает, что дезинфляционный процесс продолжается в соответствии с ожиданиями", - говорится в сообщении Центробанка.

Решение снизить ставки также было принято с учетом негативных данных о деловой активности в еврозоне.

Как стало известно в четверг, потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с августовскими 2,2% и стала минимальной с апреля 2021 года.

При этом руководство ЦБ полагает, что темпы роста потребительских цен ускорятся в ближайшие месяцы, а затем опустятся до целевого уровня 2% в течение следующего года.

"Управляющий совет ЕЦБ твердо намерен добиться своевременного замедления инфляции до среднесрочной цели в 2%. Мы будем удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели", - говорится в сообщении Центробанка.

Руководство ЕЦБ отметило, что продолжит следить за поступающими статданными и принимать решения о ставках на каждом заседании отдельно и что у них нет заранее определенного плана относительно конкретного уровня ставок в будущем.

Регулятор указал на ослабление давления в сфере затрат на рабочую силу, но отметил, что зарплаты в еврозоне все еще растут повышенными темпами. Финансовые условия в валютном блоке остаются ограничительными.

"Решения о ставках будут основаны, в частности, на оценках инфляционного прогноза в свете поступающих экономических и финансовых данных и на динамике базовой инфляции", - отмечается в пресс-релизе.

Регулятор подтвердил намерение сокращать свой портфель бумаг, приобретенных в рамках экстренной программы выкупа активов (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP), в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. ЕЦБ планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Тем временем портфель бумаг, приобретенных в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты в рамках своего мандата для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Пара евро/доллар по данным на 15:34 по московскому времени торгуется на уровне $1,0847 по сравнению с $1,0862 на закрытие предыдущей сессии, евро теряет около 0,15%. Европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 растет на 0,75%.