Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

Рост налогов для банков может вылиться в дополнительные затраты банковских клиентов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Повышение налоговой нагрузки на банки может привести к росту затрат клиентов кредитных организаций, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала об этом журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"Мы считаем, что нужно, чтобы налоговая система все-таки рассматривала равные условия и для банков, и не для банков. Такое налогообложение может просто привести к увеличению затрат для клиентов банков. На наш взгляд, в этом нет необходимости", - сообщила она.

Прибыль банков является источником их капитала, который поддерживает кредитование, отметила глава ЦБ.

"В целом темпы роста прибыли банков сопоставимы с тем, как растет прибыль в других секторах экономики", - заявила Набиуллина.

Прибыль российского банковского сектора в 2023 году составила 3,3 трлн рублей. В 2024 году банки, по прогнозу ЦБ, могут заработать 3,3-3,8 трлн рублей. Депутаты не раз обращали внимание на высокий финансовый результат банковского сектора и предлагали часть прибыли у банков изъять, в том числе за счет повышения налоговой нагрузки.