Поиск

Набиуллина высказалась против повышения налогов для банков

Рост налогов для банков может вылиться в дополнительные затраты банковских клиентов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Повышение налоговой нагрузки на банки может привести к росту затрат клиентов кредитных организаций, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала об этом журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"Мы считаем, что нужно, чтобы налоговая система все-таки рассматривала равные условия и для банков, и не для банков. Такое налогообложение может просто привести к увеличению затрат для клиентов банков. На наш взгляд, в этом нет необходимости", - сообщила она.

Прибыль банков является источником их капитала, который поддерживает кредитование, отметила глава ЦБ.

"В целом темпы роста прибыли банков сопоставимы с тем, как растет прибыль в других секторах экономики", - заявила Набиуллина.

Прибыль российского банковского сектора в 2023 году составила 3,3 трлн рублей. В 2024 году банки, по прогнозу ЦБ, могут заработать 3,3-3,8 трлн рублей. Депутаты не раз обращали внимание на высокий финансовый результат банковского сектора и предлагали часть прибыли у банков изъять, в том числе за счет повышения налоговой нагрузки.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Силуанов подтвердил ужесточение условий сделок "на выход" для нерезидентов

Инвесторам придется подтверждать доход для статуса "квала" только один раз

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

ЦБ будет отслеживать "креатив" при обходе ограничений на рынке акций

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

В Москве число занятых в банковском секторе с 2017 года сократилось на 10%

Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет

Орешкин отметил, что дешевого труда в экономике РФ больше не будет

Набиулина заявила, что решение по ставке 25 октября не предопределено

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

Более 118 тыс. упаковок БАД с запрещенными веществами изъяли из оборота в РФ

"Озон Фармацевтика" провела IPO по верхней границе диапазона - 35 руб. за акцию

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });