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В Китае три мегаполиса ввели новые меры поддержки рынка недвижимости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Шанхая, Гуанчжоу и Шэньчжэня скорректировали политику в целях поддержки рынка недвижимости, передает "Синьхуа" со ссылкой на официальные документы.

В Гуанчжоу с 30 сентября отменены проверки на соответствие критериям для приобретения жилья, а также ограничения на число домов, которые могут купить семьи и отдельные физические лица с регистрацией в городе или без нее.

В Шанхае с 1 октября минимальный размер первоначального взноса по ипотеке снижается до 15% с 20% для покупателей первого жилья и до 25% с 35% для покупателей второго жилья. Коммерческим банкам также будет рекомендовано снизить процентные ставки по уже выданным ипотечным кредитам, а в некоторых районах города будут дополнительно смягчены критерии для покупки жилья.

Власти Шэньчжэня 29 сентября объявили о снижении первоначальных взносов и оптимизации ограничений на приобретение жилья в конкретных районах.

Гуанчжоу Шанхай Китай Шэньчжэнь
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