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Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 6000, сильнее прогнозов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 225 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 221 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста до 220 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 224,25 тыс. с 225 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 сентября, снизилось до 1,826 млн по сравнению с 1,834 млн неделей ранее.

США
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