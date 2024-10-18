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Инфляция в Японии в сентябре замедлилась до 2,5%, минимума за пять месяцев

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в сентябре увеличились на 2,5% в годовом выражении после роста на 3% в августе, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций.

Инфляция замедлилась впервые с марта и стала минимальной с апреля.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 2,4%, что также является минимумом с апреля, после увеличения на 2,8% в августе. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал замедление до 2,3%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 30 месяцев подряд.

Стоимость электроэнергии в прошлом месяце повысилась на 15,2% после скачка на 26,2% месяцем ранее. Рост цен на газ замедлился до 7,7% с 11,1%.

Продукты питания подорожали на 3,4% (в августе - на 3,6%), транспортные услуги - на 0,1% (0,2%), мебель и товары для дома - на 4,8% (5,2%). Образовательные услуги подешевели на 1%, коммуникационные - на 2,6%. Медицинские услуги подорожали на 1,5%, одежда - на 2,4%.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 2,1% в годовом выражении против 2% в августе.

Потребительские цены в Японии в сентябре снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца, зафиксировав отрицательную динамику впервые с февраля 2023 года. В августе они повысились на 0,5%.

Япония инфляция
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