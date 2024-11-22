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В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января

В Японии инфляция в октябре замедлилась до 2,3%, минимума с января
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Японии в октябре потребительские цены выросли на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,5% в сентябре, сообщило Министерство внутренних дел и коммуникаций. Инфляция обновила минимум января.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились также на 2,3%, что является минимумом за полгода, после увеличения на 2,4% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал замедление до 2,2%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

Стоимость электроэнергии в прошлом месяце повысилась на 4% после скачка на 15,2% месяцем ранее. Рост цен на газ замедлился до 3,5% с 7,7%.

Мебель и товары для дома выросли в цене на 4,4% (в сентябре - на 4,8%), стоимость коммуникационных услуг упала на 3,5% (-2,6%), образовательных - на 1%, как и месяцем ранее.

Продукты питания подорожали на 3,5% (в сентябре - на 3,4%), транспортные услуги - на 0,5% (0,1%), одежда - на 2,8% (2,6%), медицинские услуги - на 1,7% (1,5%).

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 2,3% в годовом выражении против 2,1% в сентябре.

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 0,4% относительно сентября. В августе они понизились на 0,3%, зафиксировав отрицательную динамику впервые с февраля 2023 года.

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