Средства юрлиц в банках РФ в сентябре выросли на 1,8%, физлиц – на 1,3%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках выросли в сентябре на 1,8% против роста на 1,3% в августе и составили 57,2 трлн руб. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Прирост в основном обеспечен рублевыми остатками (+902 млрд руб. ,+2,0%) преимущественно нефтегазовых компаний - экспортеров.

Средства компаний в валюте в сентябре выросли на 125 млрд руб. в рублевом эквиваленте (+1,2%).

Активный рост средств населения в сентябре продолжился. Средства физлиц за месяц выросли на 1,3% (на уровне августа) – до 52,0 трлн руб.

У граждан увеличились только рублевые остатки (+698 млрд руб., +1,5%), средства в валюте продолжили сокращаться (-21 млрд руб. в рублевом эквиваленте, -0,6%).

При этом рублевые средства физлиц выросли только на срочных вкладах (+912 млрд руб., +2,8%), тогда как остатки на текущих счетах уменьшились (-214 млрд руб., -1,4%). На капитализацию процентов может приходиться более половины общего прироста, отмечает ЦБ.

Средства населения в январе-сентябре 2024 года выросли на 6,7 трлн руб. (+14,8%), что более чем в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года (+3,0 трлн руб., +8,0%).

Прирост средств на счетах эскроу в сентябре продолжил замедляться (34 млрд руб., +0,5%, против 54 млрд руб., +0,8%, в августе). Это связано с ростом раскрытия счетов эскроу – по предварительным данным, 350 млрд руб. после 256 млрд руб. в августе.

Госсредства в банках в сентябре выросли на 0,2 трлн руб., или на 1,7% (в августе - рост на 2,4%). Приток обеспечили средства Федерального казначейства (+0,5 трлн руб., +4,8%), главным образом за счет операций репо. Средства субъектов РФ сократились на 0,3 трлн руб. (-12,0%).

Банки в сентябре нарастили объем привлечений средств ЦБ на существенный 1 трлн руб. (+19,8%) за счет кредитов под залог нерыночных активов (+1,3 трлн руб.). Банки нуждались в средствах для выполнения требований по нормативу краткосрочной ликвидности.