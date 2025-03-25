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Средства физлиц в российских банках в феврале увеличились на 1,9%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В феврале средства юрлиц в российских банках выросли на незначительные 0,1% (на 67 млрд рублей) после роста на 0,5% (на 335 млрд рублей) в январе. Об этом говорится в обзоре Банка России о развитии банковского сектора.

Объем средств юрлиц в банках на 1 марта составил 60,2 трлн рублей.

Средства населения перешли к росту (на 1,9%, или на 1,1 трлн рублей) после снижения на 0,8% (на 500 млрд рублей) месяцем ранее. ЦБ частично связывает это с индексацией с 1 февраля социальных выплат, в том числе пособий на детей и пенсий. Объем средств населения в банках достиг 57,6 трлн рублей.

Динамику роста средств компаний на фоне существенных расходов бюджета регулятор объясняет использованием ими части средств, полученных по госконтрактам, для погашения кредитов.

Рублевые средства на счетах компаний в феврале остались примерно на прежнем уровне - снижение было на 0,04%, или на 20 млрд рублей. Валютные остатки, напротив, выросли - на 0,8%, или на 87 млрд рублей.

Рублевые средства населения увеличились на 2% (на 1 трлн рублей). При этом остатки на срочных вкладах выросли ожидаемо сильнее (на 8 млрд рублей, или на 2,1%), чем на текущих счетах (рост на 200 млрд рублей, или на 1,5%), говорится в обзоре. ЦБ отмечает, что максимальные ставки по вкладам немного снизились - на 0,6 п.п., до 20,8% годовых в конце февраля, но все еще остаются привлекательными.

Средства физлиц в валюте практически не изменились (рост на 14 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или на 0,4%).

Средства на счетах эскроу выросли на 2,8% (на 166 млрд рублей) после снижения на 1,8% в январе, что связано с некоторым оживлением на рынке ипотечного кредитования и сокращением ввода жилья в эксплуатацию. По предварительным данным, раскрыто счетов эскроу на 159 млрд рублей после 423 млрд рублей в январе.

С начала года прирост средств физлиц составил 5,3 млрд руб. (+0,11%), средства юрлиц сократились на 1,143 млрд рублей (-1,87%).

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