Индия в августе существенно сократила импорт нефти

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Индия в августе импортировала 12,744 млн тонн нефти - на 32,5% меньше, чем в том же месяце 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $7,81 млрд (-40,2% г/г и -24% к июлю).

Месяцем ранее страна закупила 16,475 млн тонн. Таким образом, к июлю 2024 года импорт снизился на 22,6%.

Россия поставила 4,41 млн тонн (-40,3% к июлю, -40,8% к августу 2023 года), Ирак - 2,77 млн тонн (-1,8% к июлю и -30,6% к августу-2023), Саудовская Аравия - 1,37 млн тонн (-13,9% к июлю и -53,7% к августу-2023). Объемы сделок в денежном выражении - $2,64 млрд, $1,64 млрд и $847,7 млн соответственно.

В целом за восемь месяцев Индия закупила 158,38 млн тонн нефти (в денежном выражении - $96,41 млрд), что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из РФ пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).