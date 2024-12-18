Индия в октябре нарастила импорт нефти в 1,6 раза к сентябрю

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Индия в октябре импортировала 25,369 млн тонн нефти - на 33,3% больше, чем в октябре 2023 года, сообщается в статистике Министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $14,65 млрд (+17,8% г/г и +54,7% к сентябрю).

В сентябре страна закупила 16,212 млн тонн. Таким образом, к сентябрю 2024 года импорт вырос в 1,56 раза.

Россия поставила 10,29 млн тонн (+45% к сентябрю, +72% к октябрю 2023 года), Ирак - 5,72 млн тонн (+59% к сентябрю и +27% к октябрю-2023), Саудовская Аравия - 2,89 млн тонн (+52% к сентябрю и +12,4% к октябрю-2023). Объемы сделок в денежном выражении - $5,75 млрд, $3,15 млрд и $1,76 млрд соответственно.

В целом за 10 месяцев Индия закупила 200 млн тонн нефти (в денежном выражении - $121 млрд), что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом еще по итогам января-сентября динамика к аналогичному периоду прошлого года была отрицательной - закупки отставали на 2,2% (174,6 млн тонн против 178,5 млн тонн за 9 мес. 2023г).

Как сообщалось, всего в 2023 году страна импортировала 235,839 млн тонн нефти - на 4,5% больше, чем годом ранее. На сырье из России пришлось 82,207 млн тонн (рост в 2,6 раза), из Ирака - 48,83 млн тонн (-7%), из Саудовской Аравии - 35,217 млн тонн (-12,4%).