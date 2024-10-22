Акции индийской "дочки" Hyundai дешевеют на 6% в первый день торгов после IPO

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Котировки индийского подразделения южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor снижаются на 6% в первый день торгов после крупнейшего в истории Индии первичного размещения акций, сообщает CNBC.

Hyundai Motor India привлекла свыше $3 млрд, разместив 142,2 млн акций по цене 1,960 тыс. рупий за бумагу. Книга заявок на участие в IPO была переподписана в 2,4 раза. Оценка стоимости компании составляет порядка $19 млрд.

Аналитики брокерской компании Nomura начали покрытие Hyundai Motor India с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 2472 рупии за акцию.

Hyundai Motor India - второй по величине производитель автомобилей в Индии, уступающий только Maruti Suzuki India.