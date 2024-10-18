Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 23 октября повысится на 13,3%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 23 октября повысится на 13,3%, до 2 121 рубля за тонну.

Неделей ранее ставка составляла 1 872 рубля.

Пошлина на ячмень понизится до 389,7 рубля с 392,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 2 671,7 рубля с 2 827,2 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $217,4 за тонну на пшеницу ($215,8 неделей ранее), $180,2 - на ячмень ($182), $213,9 - на кукурузу ($218,3).

Эти ставки будут действовать по 29 октября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.