Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 октября повысится сразу почти на 41%

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 16 октября повысится сразу почти на 41%.

Как сообщил Минсельхоз, пошлина на пшеницу составит 1 тыс. 872 рубля против 1 тыс. 328,3 рубля за тонну неделей ранее. Пошлина на ячмень повысится до 392,8 рубля с 229,5 рубля за тонну, на кукурузу – до 2 тыс. 827,2 рубля с 2 тыс. 696,7 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $215,8 за тонну на пшеницу ($213,4 неделей ранее), $182 - на ячмень ($184), $218,3 - на кукурузу ($222,3).

Эти ставки будут действовать по 22 октября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу – 16,875 тыс. рублей за тонну.