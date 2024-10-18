Белгородское "Томмолоко" остановило выпуск сливочного масла из-за поломки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области ЗАО "Томмолоко" остановило работу линии по производству сливочного масла из-за поломки оборудования, сообщает компания.

"На линии по производству масла "Крестьянского" произошла сложная и непредвиденная поломка, а поскольку оборудование у нас импортное, срок поставки необходимых комплектующих из-за границы может занять от 3 до 6 месяцев. С 14 октября 2024 года и до середины января 2025 года мы вынуждены приостановить реализацию масла "Крестьянского", - говорится в сообщении.

ЗАО "Томмолоко" зарегистрировано в 1992 году на базе Томаровского маслозавода, построенного в 1953 году. Предприятие производит более 50 видов молока и молочной продукции под торговыми марками "Томмолоко" и "Молочная поляна". География продаж - Белгородская, Курская, Воронежская области, а также Москва и Московская область.

Выручка "Томмолока" по итогам 2023 года равнялась 3,6 млрд рублей, чистая прибыль - 198 млн рублей.

Основными бенефициарами предприятия на конец 2023 года, судя по его отчетности, были гендиректор Ольга Ткаченко и бывший руководитель завода Надежда Мирошникова.