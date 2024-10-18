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Наладить газоснабжение курского приграничья мешают обстрелы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Глушковском районе Курской области из-за сложной оперативной обстановке сохраняются проблемы с газоснабжением, сообщил глава района Павел Золотарев.

"В сложной оперативной обстановке было проведено обследование газораспределительной станции "Веселое". Она получила повреждения в результате обстрелов со стороны Украины. Получены официальные ответы от структурных подразделений "Газпрома". Ремонт ГРС возможен при соблюдении условий безопасности, а также при принятии мер по защите жизни и здоровья работников, а возобновление газоснабжения потребителей - после стабилизации обстановки", - написал он в Telegram.

Cтанция находится в непосредственной близости к границе с Украиной, и обстановка пока не позволяет провести ремонт.

Подавать газ, минуя село Веселое, не представляется возможным ввиду конструктивной особенности газопровода, добавил Золотарев.

Газпром Украина Курская область Павел Золотарев Глушковский район
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