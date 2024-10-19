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Минфин может не целиком использовать право на допрасходы в 2024 году на 1,5 трлн руб.

По словам Антона Силуанова, это возможно благодаря росту поступлений

Минфин может не целиком использовать право на допрасходы в 2024 году на 1,5 трлн руб.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Право увеличить общий объем бюджетных расходов в 2024 г. на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете текущего года может быть использовано не полностью благодаря росту поступлений, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Это право правительство получает согласно поправке в Бюджетный кодекс РФ, которую Госдума одобрила на этой неделе в первом чтении. Законопроект был внесен в парламент правительством в составе бюджетного пакета. Не факт, что мы все 1,5 трлн руб. возьмем. Посмотрим, как будет складываться ситуация", - заявил Силуанов в интервью РБК на полях Московского финансового форума.

"У нас, мы видим, сейчас доходы поступают выше плана. Возможно, что часть расходов мы заместим дополнительными налоговыми поступлениями", - сказал министр.

Глава Минфина также разъяснил принятое недавно послабление в режим репатриации и продажи выручки крупных экспортеров: оно, по словам Силуанова, не касается иностранной валюты, получаемой по внешнеторговым контрактам.

На прошлой неделе вышло постановление правительства, снизившее с 50% до 25% минимальный объем экспортной выручки - независимо от того, в какой валюте - получаемой по каждому экспортному контракту, который должен быть реализован в срок не более 30 дней с момента получения. Базовые параметры режима при этом остались неизменными - крупные российские экспортеры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 40% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов (изначально норматив был вдвое выше - 80%, летом этого года в два приема снижен до 40%), а 90% от репатриированной суммы - продать в течение двух недель.

"Это смягчение было сделано по возврату выручки в рублях. Если посмотреть, какая сегодня ситуация по возврату выручки в валюте, то экспортеры должны вернуть 40% в валюте и 90% продать. То есть должны продать 36% от валютной выручки. В рублях эта цифра составляла до последнего момента 50%. Явная несправедливость. Поэтому чтобы достичь балансировки, мы даже сделали несколько более льготные условия для работы наших экспортеров в рублях, понизив до 25% объем продажи", - сказал Силуанов.

Минфин Антон Силуанов
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