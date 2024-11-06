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ЦБ одной из причин повышенного роста корпкредитования назвал допрасходы бюджета-24

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные расходы федерального бюджета в 2024 году могли стать одним из факторов сохранения повышенных темпов роста корпоративного кредитования - в ожидании выплат по госконтрактам компании могли привлекать кредиты, к такому выводу пришли участники заседания совета директоров ЦБ по ставке 25 октября.

ЭкономикаДопрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные рискиДопрасходы бюджета в 2024 году и расширение дефицита имеют проинфляционные рискиЧитать подробнее

Правительство получило право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения изменений в закон о бюджете текущего года. Как пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов, допрасходы потребовались на субсидирование процентных ставок по ряду программ, и в первую очередь по ипотечным программам, на обслуживание долга, а также на обеспечение потребностей специальной военной операции. В результате расходы ожидаются в размере 39,4 трлн рублей, дефицит - 3,3 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

"Участники отметили, что с сентября реализовался ряд проинфляционных рисков, на которые они указывали в ходе прошлых обсуждений решений по ключевой ставке. Среди них дальнейший рост инфляционных ожиданий, а также увеличение бюджетных расходов на 1,5 трлн рублей в 2024 году и более высокий в связи с этим структурный первичный дефицит бюджета", - говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

При этом участники заседания предположили, что часть дополнительных бюджетных расходов на 2024 год уже проявилась в динамике спроса в предыдущие месяцы.

"Это было одной из причин более высокого инфляционного давления, чем прогнозировал Банк России. Дополнительные бюджетные расходы могли влиять на совокупный спрос как напрямую, так и опосредованно - через воздействие на кредитную активность компаний. В ожидании выплат по госконтрактам компании могли привлекать кредиты, что было одним из факторов сохранения повышенных темпов роста корпоративного кредитования", - отмечается в резюме.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 25 октября, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых, отметила, что основное влияние рост расходов в 2024 году оказывает на инфляцию этого года. "Мы думаем, оно уже частично реализовалось в той повышенной инфляции, которую мы имеем сейчас, и в том, что инфляция по этому году будет 8-8,5%", - отметила она. "Какие-то элементы могут перейти на следующий год, какие-то эффекты, но в основном эффекты от этих 1,5 трлн рублей - это эффекты на инфляцию этого года", - сказала председатель ЦБ.

Антон Силуанов Банк России Эльвира Набиуллина
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