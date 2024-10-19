Минпромторг РФ предложит пересмотреть условия субсидирования лизинга самолетов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ выступает за пересмотр условий субсидирования лизинга авиатехники в РФ, которые в данные момент не позволяют формировать прибыль для отрасли авиастроения, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

"Мы не планируем эти программы (субсидирования - ИФ) сворачивать - они продолжатся и в следующем бюджетном цикле. Вопрос относительно того, как мы будем субсидировать лизинговые платежи по следующим, скажем так, закупкам самолетов - я ответить на него без лукавства не могу. Поэтому скажу просто: на мой взгляд, будет требоваться пересмотр условий субсидирования лизинговых ставок", - сказал Алиханов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам в субботу.

"Потому что мы не можем формировать центры прибыли исключительно в коммерческих банках, в авиакомпаниях, в кооперационных поставщиках, которые поставляют материалы, сырье, комплектующие для авиастроительной отрасли, а авиастроительная отрасль у нас постоянно, значит, где-то в минусе, и мы постоянно бегаем и ищем источник для покрытия разницы в цене", - пояснил министр, добавив, что Минпромторг намерен обосновывать свою позицию перед Минфином и Минэкономразвития.

Действующие контракты лизинга самолетов, по его словам, "пересмотреть, конечно, сложно уже, наверное - хотя можно".

"Но это тоже дискуссионная, сложная тема - думаю, что и Виталий Геннадьевич (Савельев, транспортный вице-премьер - ИФ), и Роман Владимирович (Старовойт, глава Минтранса - ИФ) будут нам оппонировать, но мы готовы тоже свою позицию отстаивать", - отметил Алиханов.

Также он выразил мнение, что режим временного ввоза иностранных самолетов, который действовал в РФ последние несколько десятков лет, "российскому авиастроению сильно повредил".

"Надо исходить из того, что российский самолет продается в условиях совсем иных, чем те, которые до сих пор летают на территории нашей страны. Это просто надо понимать. Базовые условия приобретения, цены владения - они разные. Если мы говорим о сравнении, то их надо тогда уравнивать. Я сейчас не говорю про то, что давайте ретроспективно кого-то обложим, этими пошлинами и НДС. Но просто, когда мы сравниваем одно с другим, надо это обязательно учитывать и показывать в расчетах", - сказал Алиханов.

В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам представить предложения по актуализации модели субсидирования лизинговой ставки для воздушных судов. Задача поставлена перед Минпромторгом, Минтрансом, Минэкономразвития и Минфином по итогам стратегической сессии по нацпроекту "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Срок выполнения - 16 сентября 2024 года, говорилось на сайте правительства.