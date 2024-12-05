Поиск

Правила лизинга иностранных самолетов в России предложено продлить до 2030 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правила исполнения договоров лизинга иностранных самолетов в России в условиях действия западных санкций, утвержденные правительством в 2022 году и продлевавшиеся еще на два года, теперь предложено продлить сразу до 2030 года.

Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минтрансом, опубликован на портале regulation.gov.ru. Он предполагает внесение изменений в постановление №412 от 19 марта 2022 года.

Постановление регламентирует порядок эксплуатации авиатехники, взятой в лизинг у зарубежных компаний по договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года. Правительство утвердило его после того, как западные страны ввели запрет на поставки в Россию гражданских воздушных судов и запчастей к ним, а также на их техобслуживание и страхование.

Расчеты между лизингодателем и лизингополучателем, согласно постановлению, осуществляются "в соответствии с условиями договора в порядке, установленном российским законодательством, предусматривающим специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности". Страхование, перестрахование и техобслуживание бортов при этом выполняется на территории России. А вывоз авиатехники за пределы страны возможен в соответствии с указом президента России от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Принятое решение позволит российским авиакомпаниям сохранять парк воздушных судов, "что в свою очередь поможет обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок", отмечали ранее в пресс-службе правительства.

Минтранс Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН заблокировал доступ к ряду сайтов с аниме из-за ЛГБТ-пропаганды

РЖД сократят инвестпрограмму-2025 примерно на 40%

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

Минтранс даст право опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Ипотека в России

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"

Путин призвал информировать население об окончании лимитов по "Семейной ипотеке"
Дипломатическое противостояние

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Из "Золотой Маски" исключили частные номинации

Глава Генштаба ВС РФ уведомил США об учениях в Средиземном море со стрельбами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });