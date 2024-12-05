Правила лизинга иностранных самолетов в России предложено продлить до 2030 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правила исполнения договоров лизинга иностранных самолетов в России в условиях действия западных санкций, утвержденные правительством в 2022 году и продлевавшиеся еще на два года, теперь предложено продлить сразу до 2030 года.

Проект соответствующего постановления правительства, разработанный Минтрансом, опубликован на портале regulation.gov.ru. Он предполагает внесение изменений в постановление №412 от 19 марта 2022 года.

Постановление регламентирует порядок эксплуатации авиатехники, взятой в лизинг у зарубежных компаний по договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года. Правительство утвердило его после того, как западные страны ввели запрет на поставки в Россию гражданских воздушных судов и запчастей к ним, а также на их техобслуживание и страхование.

Расчеты между лизингодателем и лизингополучателем, согласно постановлению, осуществляются "в соответствии с условиями договора в порядке, установленном российским законодательством, предусматривающим специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности". Страхование, перестрахование и техобслуживание бортов при этом выполняется на территории России. А вывоз авиатехники за пределы страны возможен в соответствии с указом президента России от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Принятое решение позволит российским авиакомпаниям сохранять парк воздушных судов, "что в свою очередь поможет обеспечивать достаточный объем пассажирских авиаперевозок", отмечали ранее в пресс-службе правительства.