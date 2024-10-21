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Президент ФРБ Далласа посоветовала ФРС снижать ставку постепенно

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Федрезерву стоит продолжать осторожными темпами смягчать денежно-кредитную политику, полагает президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан.

"Если ситуация в экономике будет меняться так, как я этого сейчас ожидаю, стратегия постепенного снижения ставки по направлению к более нормальному или нейтральному уровню позволит управлять рисками и достичь нашу цель, - сказала она на мероприятии в Нью-Йорке. - Однако целый ряд шоков может повлиять на то, как будет выглядеть эта дорога к нормальности, и на скорость изменения денежно-кредитной политики, а также на конечный уровень ставки".

Федеральная резервная система опустила ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, до 4,75-5% годовых. Следующее заседание состоится на следующей неделе. Эксперты и участники рынка полагают, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов.

"Руководству ФРС нужно сохранять гибкость и готовность скорректировать политику в случае необходимости", - сказала Логан.

Глава ФРБ Далласа в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) и получит его лишь в 2026 году.

ФРБ Далласа ФРС Лори Логан США
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