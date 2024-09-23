Глава ФРБ Чикаго спрогнозировал частое снижение ставки ФРС в 2025 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры в следующем году снизит процентные ставки много раз, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в ходе конференции Национальной ассоциации казначеев штатов (National Association of State Treasurers).

По его словам, важно не столько, каким будет следующий шаг ЦБ – снижение на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.), сколько долгосрочная траектория денежно-кредитной политики (ДКП).

Точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении ставок, - указывает на то, что руководители центробанка практически едины во мнении относительно дальнейшего пути, сказал Гулсби.

Согласно опубликованному по итогам прошедшего на минувшей неделе заседания Федрезерва dot plot, 17 из 19 его руководителей ожидают снижения ставки в 2024 году. Причем семь из них полагают, что ставка завершит этот год на уровне 4,5-4,75% годовых, девять – 4,25-4,5% и один ожидает ее сокращения до 4-4,25%.

"В следующие 12 месяцев нас ждет длинный путь в снижении процентной ставки до уровня, похожего на нейтральный", - отметил глава ФРБ Чикаго, высказывания которого цитирует MarketWatch. Медианный прогноз ФРС предполагает нейтральную ставку (долгосрочный уровень ставок, необходимый для сдерживания инфляции) на уровне 3%.

Снижение ставки поможет сохранить экономику в том же состоянии, в котором она находится сейчас, пояснил Гулсби.

Федрезерв по итогам завершившегося в минувшую среду заседания снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) сразу на 50 б.п. – до 4,75-5% годовых.