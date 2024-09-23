Поиск

Глава ФРБ Чикаго спрогнозировал частое снижение ставки ФРС в 2025 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры в следующем году снизит процентные ставки много раз, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби в ходе конференции Национальной ассоциации казначеев штатов (National Association of State Treasurers).

По его словам, важно не столько, каким будет следующий шаг ЦБ – снижение на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.), сколько долгосрочная траектория денежно-кредитной политики (ДКП).

Точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении ставок, - указывает на то, что руководители центробанка практически едины во мнении относительно дальнейшего пути, сказал Гулсби.

Согласно опубликованному по итогам прошедшего на минувшей неделе заседания Федрезерва dot plot, 17 из 19 его руководителей ожидают снижения ставки в 2024 году. Причем семь из них полагают, что ставка завершит этот год на уровне 4,5-4,75% годовых, девять – 4,25-4,5% и один ожидает ее сокращения до 4-4,25%.

"В следующие 12 месяцев нас ждет длинный путь в снижении процентной ставки до уровня, похожего на нейтральный", - отметил глава ФРБ Чикаго, высказывания которого цитирует MarketWatch. Медианный прогноз ФРС предполагает нейтральную ставку (долгосрочный уровень ставок, необходимый для сдерживания инфляции) на уровне 3%.

Снижение ставки поможет сохранить экономику в том же состоянии, в котором она находится сейчас, пояснил Гулсби.

Федрезерв по итогам завершившегося в минувшую среду заседания снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) сразу на 50 б.п. – до 4,75-5% годовых.

США ФРС ФРБ Чикаго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток

США отправят дополнительные войска на Ближний Восток
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об очередном ударе по Бейруту

Telegram теперь может раскрывать IP-адреса и телефоны нарушителей правил мессенджера

Telegram теперь может раскрывать IP-адреса и телефоны нарушителей правил мессенджера

Лишь треть американских миллионеров считает себя богатыми

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля начали обстреливать долину Бекаа в Ливане

ВВС Израиля начали обстреливать долину Бекаа в Ливане
Обострение палестино-израильского конфликта

Тегеран обвинил Израиль в попытке расширить конфликт, чтобы выйти из тупика в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

Число погибших в Ливане в результате израильского удара достигло 182

Число погибших в Ливане в результате израильского удара достигло 182
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль призвал ливанцев покинуть дома, которые использует "Хезболла"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });