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РЖД рассчитывают перейти на заключение 10-летних контрактов на поставку локомотивов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" рассчитывает вскоре перейти на заключение долгосрочных 10-летних контрактов на поставку локомотивов, сообщил журналистам заместитель гендиректора РЖД - начальник дирекции тяги Дмитрий Пегов.

"Уже практически на стадии (заключения - ИФ) 10-летних договоров на приобретение локомотивов. Мы просили от 6 до 10 лет, но все последние совещания, которые мы проводили, и в Минэке, и в Минтрансе - нас все поддерживают на заключение 10-летних контрактов", - сказал он.

"Надеюсь, что если не в этом году, то в следующем мы уж точно эту работу завершим. Самое главное, что нам удалось добиться поддержки от органов власти", - отметил Пегов.

Он уточнил, что сейчас контракты на поставку локомотивов заключаются на 1 год с перспективой на 3 года. По словам Пегова, переход на долгосрочные контракты позволит производителям существенно сбалансировать свои инвестпрограммы.

Отвечая на вопрос о планах закупки локомотивов на следующий год, Пегов отметил, что бюджет пока не сформирован, но РЖД планируют сохранить объемы текущего года (план закупки на 2024 год - 566 локомотивов - ИФ).

Кроме того, Пегов сообщил, что РЖД совместно с "Трансмашхолдингом" разрабатывают новый пассажирский локомотив. "Я надеюсь, что в середине или в конце 2026 году он выйдет на испытания", - сказал топ-менеджер.

Дмитрий Пегов Минтранс РЖД Трансмашхолдинг Минэкономразвития
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