РЖД до 2035 года потребуется 9,9 тысячи локомотивов при ожидаемом дефиците в 1,5 тысячи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Потребности ОАО "РЖД" в локомотивах до 2035 года оцениваются в 9,9 тысячи единиц, говорится в презентации замглавы компании Дмитрия Пегова к рабочему совещанию по развитию транспортного машиностроения в Совете Федерации.

"Считаем, что начиная с этого года уже потребность до 2035 года составит практически 10 тысяч локомотивов", - сказал Пегов.

По его словам , РЖД закладывают на этот же период дефицит тягового подвижного состава на фоне того, что это "выходит за так называемые возможности заводов-производителей".

"Для того, чтобы в тех параметрах, которые мы видим, удержаться, с учётом убывающего парка, строительства Восточного полигона, примерных планов на перевозку, мы сможем оказаться в дефиците к 2035 году практически в 1,5 тысячи локомотивов", - сказал он.

Пегов также сообщил, что РЖД направили в аппарат правительства согласованную с производителями локомотивов позицию о заключении долгосрочных контрактов на их поставку сроком 6-10 лет, в которых будет зафиксирован объем закупки локомотивов от 6 лет при условии согласования в правительстве и утверждения на совете директоров РЖД финплана и инвестпрограммы компании на соответствующий период

В августе прошлого года РЖД оценивали потребности в закупке тягового подвижного состава с 2025 до 2035 года в 8,2 тысячи единиц или 680 локомотивов в год.