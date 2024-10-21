Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п.

Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 22 октября повышает ставки по всем базовым ипотечным программам сразу на 3 процентных пункта (п.п.), повысит минимальный первоначальный взнос по льготным программам до 50,1% (за исключением ряда случаев).

Как говорится в сообщении банка, минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное - 24,9%.

Решение повысить ставки по ипотеке Сбербанк объяснил ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой ЦБ РФ.

По ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября 2024 года.

"В связи со сложившейся ситуацией на рынке банк вынужден поднять ставки, в том числе по ранее одобренным кредитам", - отмечает кредитная организация.

Сбербанк также сообщил об изменении условий выдачи ипотеки на покупку квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам ("Семейной ипотеке", "Дальневосточной и Арктической ипотеке", "Ипотеке для ИТ").

Так, минимальный размер первоначального взноса по льготным программам останется на уровне 20,1% в случае, если применяется дисконт за эскроу по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка, либо ипотека оформляется с увеличенным лимитом. Минимальный размер первоначального взноса также можно сохранить на уровне 20,1% с помощью оплаты комиссии застройщиком или клиентом. В остальных случаях минимальный размер первоначального взноса по льготным программам составит 50,1%, отмечает банк.

"Сейчас на фоне денежно-кредитной политики, повышенных макропруденциальных надбавок регулятора на размер первоначального взноса, выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам становятся крайне тяжелыми для банков. Поэтому для сохранения доступности госпрограмм с низким первоначальным взносом банк внедрил новый механизм, который поддержит клиентов и строительную отрасль в целом", - объяснил свое решение банк.

Размер первоначального взноса по базовым ипотечным программам остается без изменений.

Сбербанк также объявил о возобновлении выдачи семейной ипотеки, приостановленной в середине сентября из-за исчерпания лимита по госпрограмме.

Последний раз Сбербанк повышал ставки по ипотеке в начале октября. Тогда они выросли на 0,9 п.п. Минимальная ставка по ипотеке на первичном рынке составляла 21,9%, на вторичном - 21,6%.

ЦБ ранее сообщил, что с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не будет ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.