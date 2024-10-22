Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два спиртзавода повреждены при атаке беспилотников на Тульскую область. Среди гражданского населения пострадавших нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

- В постпредстве КНДР при ООН назвали слухами "отправку северокорейских военных в РФ". В миссии заявили, что подобные сообщения Южной Кореи преследуют цель очернить Пхеньян и и подорвать его "легитимные, дружеские и партнерские отношения" с Россией.

- Мария Львова-Белова заявила, что случаи возвращения детей на Украину и в Россию носят единичный характер. По словам уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, за все время на Украину возвращены 80 детей, в Россию - 13.

- Сбербанк повысит ставки по ипотеке сразу на 3 п.п. Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное - 24,9%. Такое решение в банке объяснили ростом доходности ОФЗ и высокой ключевой ставкой.

- Армия обороны Израиля оценила число ликвидированных за год членов "Хезболлы" в 2 тыс. человек. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о ликвидации в Сирии главы финансового подразделения ливанского движения.

- Оставшиеся без света жители Сантьяго-де-Куба протестуют против бездействия властей. Горожане устроили "кастрюльный марш" с требованием обеспечить их дома электричеством. Также звучали требования улучшить снабжение продовольствием.