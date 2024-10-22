В Минэнерго отметили, что отгрузки бензина на внутренний рынок на 3% выше 2023 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Отгрузки бензина на внутренний рынок на текущий момент находятся на 3% выше уровня прошлого года, дизтоплива – на 7% выше, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.

"Отгрузки автомобильных бензинов на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом увеличились на 3%, по дизтопливу – почти на 7%. При этом с учетом принятых решений (о запрете экспорта - ИФ) значительная доля реализации идет через биржу. Сегодня на бирже за 9 месяцев 2024 года реализация моторного топлива, всех видов нефтепродуктов увеличилась примерно на 23% к прошлому году. Основной прирост – по дизельному топливу прежде всего после принятия решений о повышении нормативов реализации", - сказал он в ходе "круглого стола" в Совете Федерации во вторник.

Остатки на нефтебазах, заметил чиновник, суммарно по бензину находятся выше на 2% аналогичного года, по дизтопливу - на 5% выше прошлого года.

Рубцов сказал также, что цены в розничном сегменте "очень близки к уровню инфляции", при этом маржинальность АЗС остается на хорошем уровне", "поэтому у нас нет опасений, что будет давление на розничную цену".

"С точки зрения важных направлений работы (...) нам важно обеспечить ритмичность не только производства, но и отгрузки, и доставки. Исходя из этого посыла есть масштабная работа, которая ведется при поддержке Минтранса России и РЖД, чтобы нефтепродукты быстро отгружались, без заторов – это всем выгодно, мы видим влияние на биржевую цену", - добавил чиновник.

Он сказал также, что несмотря на проблемы, продолжается программа модернизации. "Это позволит дополнительно обеспечить производство моторных топлив. Важно не просто производство, а увеличение потенциала производства", - подчеркнул Рубцов, упомянув ажиотажное давление со стороны спроса из-за выхода НПЗ в ремонты.

В свою очередь, начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская сообщила, что ситуация на текущий момент "и с ценами, и с объемами, которые реализуются в оптовом сегменте, стабильная, не возникает вопросов и с поставками и ценами сельхозтоваропроизводителям".

По ее словам, продажи на бирже превышают установленные нормативы, по бензину - более 20% (минимум 15%), по дизелю - 18-20% (минимум 16%). "В этом сегменте всё хорошо", - сказала чиновница.